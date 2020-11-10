موقع امريكي : ترامب يحاول الانقلاب على نتيجة الانتخابات بالتمسك بالسلطة

2020/11/10 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة…

اكد موقع رو ستوري ، الثلاثاء، انه ومع استمرار تحدي ترامب لنتائج الانتخابات فانه يكشف عن نيته للبقاء في السلطة بشكل غير شرعي بوضوح، مما يعد اعتداء على الديمقراطية مهما كانت دوافع ذلك عاطفية .

وذكر تقرير للموقع ترجمته وكالة / المعلومة/ ان ” بعض المحللين قللوا من اهمية محاولات ترامب للهجوم على شرعية الانتخابات وإلقاء الشك على نتائجها باعتبارها مجرد توتر عاطفي ، وزعموا أن هؤلاء الجمهوريين الذين قدموا الدعم لحملة التضليل كانوا ببساطة يحاولون تهدئة غضبه، لكن مزاعم ترامب بشأن تزوير الناخبين والانتخابات المزورة لم تكن أكثر من مجرد محاولاته السابقة للتعبير عن الخطأ عندما لم يحصل على النتائج التي يريدها”.

واضاف أن ” اعتداء ترامب على الديمقراطية في الواقع هو اكبر من مجرد دوافع فحسب ، بل محاولة حقيقية لقلب نتائج الانتخابات ، حتى لو كانت سيئة الحظ وسيئة التفكير بالنسبة له ، فقد اوضح استراتيجيته قبل الانتخابات بشكل مكرر حينما قال إن” نتيجة الانتخابات تقررها المحكمة العليا “.

وتابع أن ” حملته الان اطلقت سلسلة من الدعاوى الدعاوى القضائية ، والتي رفضها العديد من المحللين القانونيين الجادين ووصفوها بأنها تافهة ولا أساس لها ، على أمل أن يستمر شيء ما ويمكّنه من البقاء رئيساً”.

واوضح التقرير أن ” العديد من الجمهوريين رفضوا تصرفات ترامب واصراره على الاستمرار بالسلطة مما دفعه ان يقوم بحملة اسفرت عن اقالة وزير الدفاع مارك اسبر وحاول استبداله بكريستوفر ميللر ، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب ، على الرغم من أنه ليس من الواضح أن لديه السلطة القانونية للقيام بذلك “.

من جانبها قالت المحللة السياسية سوزان هينيسي إن ” تصرف ترامب مثير للشفقة ومخيف في ذات الوقت وقد تكون الايام السبعين القادمة من اخطر الايام التي ستواجه البلاد “، فيما قال المحامي السابق عن جورج دبليو بوش بن غينسبيرغ إن” ترامب يجب أن يستسلم وأن دعاواه القضائية لن تغير النتائج لكنهم يأخذون البلاد في طريق مظلم”.

واضاف ان ” على ترامب ان يتراجع خطوة الى الوراء انظر إلى النتائج.



إنها ديمقراطية.



إنها دولة كانت جيدة جدًا لك.



وأنت بحاجة إلى احترام المؤسسات.



واكبر مؤسسة على الإطلاق هي انتخاباتنا التي أدت إلى انتقال سلمي للسلطة.



ولا يمكنك أن تكون مدمرا لذلك”.



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