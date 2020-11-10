العراق يسجل 3577 إصابة جديدة بكورونا و2432 حالة شفاء

2020/11/10 | 17:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن تماثل 2432 مصاباً للشفاء و52 حالة وفاة.

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