صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 572 المسجلة اليوم

2020/11/10 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 572 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 375 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 572 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

375 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

.



قطاع بغداد جديدة 45 حالة

قطاع الشعب 36 حالة .

قطاع البلديات الاول 41 حالة

قطاع المدائن 67 حالة

قطاع النهروان 32 حالة

قطاع الصدر 39 حالة

قطاع البلديات الثاني 37 حالة

قطاع الاستقلال 38 حالة

قطاع الاعظمية 40 حالة

– 197حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 56 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



الجوادر ’ جميلة , الكيارة ,

الشعب 11 حالة محلة 317, 337, , ,

345, 357 .



.



,331

البلديات 12 حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 11 حالة محلة 505, 503, • 506 , ,502 , 504

الامين 9 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

بغداد جديدة 9 حالات محلة 701 •

706 , 704

الزعفرانية 12 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

الكرادة 9 حالات محلة 903, 905, •

905 , , 906 , 909 ,

الاعظمية 12 حالة محلة, 314.302 , 310 , 314 , 311 ,

الحسينية 11 حالة محلة .



222 .



219 , 215 ’ 213 ’ الاستقلال

المدائن 11 حالة , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية

زيونة 4 حالات محلة 714

حي الخليج 3 حالات محلة 703

شارع النضال 4 حالات محلة 103

المشتل 7 حالات محلة 751 وقرب جامع النعيمي

الغدير 3 حالات محلة 706

الكاظمية 3 حالات محلة 427

حي القاهرة 4 حالات محلة 303 , 305

الفحامة حالة واحدة

البنوك 3 حالات , 319 , 335 , 321

, 312 سبع ابكار 3 حالات محلة 332

الكفاح 3 حالات محلة 125, 111

حي تونس 3 حالات محلة 300

الصليخ 3 حالات326

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 65556 توفي منهم1378 للاسف فيما اكتسب الشفاء 59532 ومتبقي قيد العلاج 4646”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 572 المسجلة اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 572 المسجلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).