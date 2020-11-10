ملا طلال: قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة

2020/11/10 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكد الناطق بإسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، أن قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة.

يتبع..

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