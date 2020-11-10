التربية تضيف 5 درجات اخرى لمراحل دراسية معينة (وثيقة)

2020/11/10 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، اضافة 5 درجات اخرى الى لكل مادة دراسة لتلاميذ وطلبة الصفوف من (الصف الخامس الابتدائي الى الصف الخامس الاعدادي).

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (10 تشرين الثاني 2020)، ان الدرجات الاضافية، تشمل "الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط للعام الدراسي (2019/ 2020) من الراسبين في الدور الثاني".

واضاف، ان "القرار يأتي لمعالجة الحالات الحرجة انسجاما مع الازمة الصحية الراهنة".

واوضح، انه "اضافة الى (10) درجات سابقة، تضاف (5) درجات لكل مادة دراسية حصل عليها التلميذ او الطالب درجة (35) او اكثر في الدور الثاني لتصبح (50 درجة) وهكذا".





ا.ح

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