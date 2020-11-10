2020/11/10 | 17:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، يوم الثلاثاء، عن جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الاربعاء.

وبحسب وثيقة صادرة عن المكتب الاعلامي للمجلس حصل PUKmedia على نسخة منه، فأن جدول الاعمال يتضمن 4 فقرات ابرزها التصويت على قانون العجز المالي.

وبينت الوثيقة ان الجلسة ستبدأ الجلسة في الساعة الـ12 ظهرا.

PUKmedia عن اعلام مجلس النواب

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يصوت على قانون العجز المالي الاربعاء) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يصوت على قانون العجز المالي الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).