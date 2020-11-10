2020/11/10 | 17:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول ملعب كرة قدم إلى "ساحة إعدام"، حيث ذبح متشددون مرتبطون بتنظيم "داعش" عشرات الأشخاص في قرية شمالي موزمبيق، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت المصادر، إن المتشددين قتلوا أكثر من 50 شخصا، وقطعوا رؤوسهم وجثثهم، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات المروعة بمقاطعة كابو ديلغادو شمالي البلاد منذ عام 2017.

وأفادت وكالة أنباء موزمبيق الحكومية، أن مجموعة من المسلحين نفذت هجوما وحشيا على قرية مواتيد، حيث قطعوا رؤوس العشرات.

وقالت تقارير صحفية إن مجموعة أخرى من المهاجمين أطلقوا أعيرة نارية وأضرموا النار في منازل، عندما داهمو قرية نانجابا ليل الجمعة.

وتطالب حكومة موزمبيق بمساعدة دولية لكبح تمرد المتشددين، قائلة إن قواتها بحاجة إلى تدريب متخصص وغير قادرة على مواجهتهم.

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يذبح العشرات في ملعب كرة قدم بموزنبيق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يذبح العشرات في ملعب كرة قدم بموزنبيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).