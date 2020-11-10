الرصافة تنفذ انقلاباً على كورونا: حصيلة شفاء مرتفعة تلامس 60 الفاً

2020/11/10 | 17:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.عبد الغني الساعدي عن تسجيل 572 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 375 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.وقال الساعدي، في بيان ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 572 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :– 375 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.



قطاع بغداد جديدة 45 حالةقطاع الشعب 36 حالة .قطاع البلديات الاول 41 حالةقطاع المدائن 67 حالةقطاع النهروان 32 حالةقطاع الصدر 39 حالةقطاع البلديات الثاني 37 حالةقطاع الاستقلال 38 حالةقطاع الاعظمية 40 حالة– 197حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية•مدينة الصدر 56 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



الجوادر ’ جميلة , الكيارة ,الشعب 11 حالة محلة 317, 337, , ,345, 357 .



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,331البلديات 12 حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,شارع فلسطين 11 حالة محلة 505, 503, • 506 , ,502 , 504الامين 9 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•بغداد جديدة 9 حالات محلة 701 •709.



706 , 704الزعفرانية 12 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•الكرادة 9 حالات محلة 903, 905, •905 , , 906 , 909 ,الاعظمية 12 حالة محلة, 314.302 , 310 , 314 , 311 ,الحسينية 11 حالة محلة .



222 .



219 , 215 ’ 213 ’ الاستقلالالمدائن 11 حالة , جسر ديالى , حي الوحدة ,الورديةزيونة 4 حالات محلة 714• حي الخليج 3 حالات محلة 703شارع النضال 4 حالات محلة 103• المشتل 7 حالات محلة 751 وقرب جامع النعيمي• الغدير 3 حالات محلة 706الكاظمية 3 حالات محلة 427حي القاهرة 4 حالات محلة 303 , 305• الفحامة حالة واحدة• البنوك 3 حالات , 319 , 335 , 321• , 312 سبع ابكار 3 حالات محلة 332• الكفاح 3 حالات محلة 125, 111• حي تونس 3 حالات محلة 300• الصليخ 3 حالات326واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 65556 توفي منهم1378 للاسف فيما اكتسب الشفاء 59532 ومتبقي قيد العلاج 4646”.ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 612

الوفيات: 2

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