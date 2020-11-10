حقيقة مفاوضات الشرطة مع حسن شحاته

2020/11/10 | 17:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

كشفت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، حقيقة مفاوضاتها مع المدرب المصري حسن شحاته.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عدي الربيعي لـ /المعلومة/ ان “ادارة الشرطة وبعد الموافقة على استقالة المدرب عبد الغني شهد، تبحث عن مدرب جديد لقيادة كرة القيثارة الخضراء”.

واوضح ان “المدرب حسن شحاته ليس ضمن خيارات الادارة رغم اعتزازنا به ولتاريخه الكبير”، مبيناً ان “المدرب الجديد سيكون عربي الجنسية وسيتم الاعلان عنه قريباً”.

يذكر ان الشرطة قد اعلن موافقته على استقالة شهد في بيان رسمي.



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