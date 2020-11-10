2020/11/10 | 17:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يوجّه المصارف بصرف 100 مليون دولار للشركة المنفذة لمشروع بسماية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يوجّه المصارف بصرف 100 مليون دولار للشركة المنفذة لمشروع بسماية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).