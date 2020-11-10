العراق يستعد لتسلم لقاح كورونا

2020/11/10 | 17:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، 10 تشرين الثاني، 2020، عن توجيه حكومي لوزارة الصحة بتهيئة المستلزمات الفنية للاستعداد لتسلم لقاح كورونا.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، ان الكاظمي وجّه وزارة الصحة بتهيئة المستلزمات الفنية للاستعداد لتسلم لقاح كورونا.

وتابع: نأمل ان يقر قانون الاقتراض بجلسة الأربعاء، لتبدأ الحكومة بإطلاق رواتب الموظفين الخميس المقبل.

واضاف ان “قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة”، مشيرا الى ان “الاتفاقية مع الصين لم تلغى”، مشيرا الى ان “الحكومة الحالية لديها معايير محددة للانفتاح مع الدول أهمها مصلحة الشعب العراقي”.

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