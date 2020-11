ترامب يعد أنصاره بمفاجأة الأسبوع المقبل: سننتصر

2020/11/10 | 17:44 - المصدر: وكالة ناس

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أكد فيها أن الأمور لم تحسم بعد، وقدّم وعداً لأنصاره بانتصار قريب.



وقال ترامب في تغريدة، تابعها "ناس"، (10 تشرين الثاني 2020)، "نحقق تقدما كبيرا، ستظهر النتائج الأسبوع القادم، اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

​وأضاف الرئيس الأمريكي تغريدة أخرى موجهة إلى أنصاره، وعدهم فيها بانتصار قريب.

و​أعطى وزير العدل الأمريكي بيل بار موافقته على "إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، والتي يؤكد دونالد ترامب أنها شهدت عمليات ’تزوير’ من دون أن يوفر أي دليل عليها".

وشدد بار، وهو من أقرب الوزراء إلى الرئيس ترامب، أن "هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفيدراليين في البلاد لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول وجود عمليات تزوير فعلية".

وكتب في رسالته "أسمح لكم بالتحقيق في ادعاءات كبيرة بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم، في بعض الحالات".

وأضاف "يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود ادعاءات واضحة وذات صدقية بحصول مخالفات، والتي في حال ثبتت يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية".

وبعد إصدار بار لهذه الأوامر، أعلن المسؤول عن الدائرة المكلفة بالجرائم الانتخابية، استقالته من منصبه، وفق ما ذكرته وسائل إعلام وطنية عدة.

