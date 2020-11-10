2020/11/10 | 17:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأميركية العملاقة في مجال الوجبات السريعة، إضافة سلسلة من المنتجات النباتية على قوائم الطعام لديها تحت اسم "ماك بلانت"، لتركب بذلك موجة الأطباق البديلة عن اللحوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للنباتيين.. ماكدونالدز تدخل المنافسة بشطيرة "ماك بلانت") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للنباتيين.. ماكدونالدز تدخل المنافسة بشطيرة "ماك بلانت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).