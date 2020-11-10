زمن موناليزا الحزينة: الفصل التاسع عشر/ 3 - دلور ميقري

2020/11/10 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري ردة فعل بيان على مقتل أختها، اتَّسمَ بالانفعال الشديد، حيث ملأت جو الدار صراخاً وعويلاً في ذلك اليوم المشئوم.



أكثر ما كان يُشعرها بالغضب، فوق هول الجريمة، أنّ مَن عُزيَ إليها التحريض بالقتل، وهيَ أمّو، كانت إلى يوم أمس تُظهر لها صداقتها الحميمة: " ويلاه، لم أرَ مثل هذا المكر والخبث "، كانت تردد في كل حين.



لما حضرَ إلى منزلها ديبو، شقيقُ القاتل، بغيَة اقناع رجلها بالشهادة في المحكمة بأن الجريمة كان ......





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