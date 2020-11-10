2020/11/10 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منسى_موريس منذ مدة قصيرة كتبت مقالاً بعنوان " فلاسفة أهملناهم " ودار هذا المقال حول ثلاثة فلاسفة ومن بين هؤلاء الثلاثة الفيلسوف " يوسف كرم " وقررت في هذا المقال الدخول إلى فلسفته محاولاً تقديم عرض موجز لكتابه الماتع والهام جداً " العقل والوجود " ولكى ندخل إلى عُمق فلسفته علينا أن نعرف حقيقة مذهبه الفلسفى .مذهب فيلسوفنا هو " المذهب العقلى المعتدل " وليس المذهب العقلى المتطرف فهو يؤمن بوجود العقل وأصالته ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقل والوجود - منسى موريس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقل والوجود - منسى موريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).