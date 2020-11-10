2020/11/10 | 17:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [صلاح الدين-اين]دشنت محافظة صلاح الدين يوم الثلاثاء فرعا ثانيا لتعويض متضرري اعمال العنف في قضاء بلد جنوبي المحافظة بحضور مسؤولين محليين وحكوميين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح الدين تدشن فرعاً ثانياً لتعويض ضحايا العنف ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح الدين تدشن فرعاً ثانياً لتعويض ضحايا العنف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).