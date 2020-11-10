قصف جوي يستهدف مواقع لداعش في صحراء الانبار

2020/11/10 | 17:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..

أفاد القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي، الثلاثاء، بقصف موقعين لعصابات داعش الاجرامية في مناطق الصحراء الغربية.

وقال العبيدي لـ /المعلومة/ إن “طيران القوة الجوية والجيش قصفا موقعين لبقايا عصابات داعش الاجرامية في صحراء منطقة عميره غربي الانبار، وانباء عن مقتل واصابة عدد من عناصر داعش الاجرامي “.

واضاف ان “اسراب من تلك الطائرات المقاتلة قدمت الدعم للقوات الامنية التي تقوم بعمليات دهم وتفتيش على المناطق الصحراوية للمحافظة باتجاه صحراء الثرثار لتعقب خلايا عصابات داعش الاجرامية في تلك المناطق”.

يذكر ان قوات الحشد الشعبي اطلقت صباح اليوم الثلاثاء عملية امنية من 14 محور لتعقب خلايا ارهابي داعش في مناطق صحراء الانبار الغربية.



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