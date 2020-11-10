بعد موافقة البرلمان .. المتحدث باسم الحكومة يحدد موعد اطلاق رواتب الموظفين

2020/11/10 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الحكومة العراقية ، الثلاثاء،

الموعد المتوقع لصرف رواتب الموظفين

المتأخر لشهر تشرين الأول الماضي فيما

اصدرت أول توجيه بشأن لقاح كورونا

المنتج من اتحاد شركتين المانية

واميركية.

وقال احمد ملال طلال

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