2020/11/10 | 17:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل (العالم) 2020.11.10 – ضمن حلقة جديدة من سلسلة وثائقيات "محطات عراقية" لقناة العالم يتحدث المصور على الفهداوي عن الصورة التي التقطها لطفلة عراق...

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