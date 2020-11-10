2020/11/10 | 17:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام.. ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا في العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالارقام.. ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).