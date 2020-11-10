2020/11/10 | 17:48 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام.. ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا في العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام.. ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا في العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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