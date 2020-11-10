لقاح كورونا.. فعال 90% لكن

2020/11/10 | 17:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} اتخذ العالم خطوة كبيرة إلى الأمام في مواجهة جائحة فيروس كورونا بعد أن قالت شركة صناعة الأدوية الأميركية فايزر، الاثنين، إن لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90 في المئة.

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