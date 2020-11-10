النفط تنعى مديرا سابقا فيها بسبب كورونا

2020/11/10 | 17:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وزارة النفط فقيدها الراحل السيد حسيب محمد هادي الصدر المدير العام السابق للدائرة الإدارية الذي وافاهُ الأجل بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

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