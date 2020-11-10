قصف تركي جديد يستهدف مناطق متعددة في دهوك

2020/11/10 | 17:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/دهوك..

أفاد عضو مجلس قضاء زاخو بمحافظة دهوك حسن سليفاني، الثلاثاء، بقصف جديد استهدف مناطق مختلفة تابعة للقضاء.

وقال سليفاني لـ /المعلومة/ إن “المدفعية التركية قصفت اليوم نادية دكار وجبل خامتير وقرية ستيلان التابعة لقضاء زاخو”.

وأضاف أن “قذيفة أخرى سقطت على بعد 3 كيلو متر فقط من بناية ناحية دكار، فيما تسبب سقوط القذائف الأخرى بحرائق كبيرة في مزارع المواطنين والغابات”.

وأشار إلى أن “القصف على تلك المناطق لايتوقف منذ أشهر، وأغلب القرى الواقعة على جبل خامتير هجرها سكانها وتركوا مزارعهم وحقولهم وانتقلوا لمركز الناحية”.



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