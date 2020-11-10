الكاظمي يوجه وزارة الصحة بتهيئة المستلزمات الفنية استعدادا لتسلم لقاح كورونا

2020/11/10 | 17:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء، ان مصطفى الكاظمي وجّه وزارة الصحة بتهيئة المستلزمات الفنية للاستعداد لتسلم لقاح كورونا.

وقال ملا طلال، خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته “تقدم” “نأمل تمرير قانون الاقتراض بجلسة الأربعاء لتبدأ الحكومة بإطلاق رواتب الموظفين الخميس المقبل”، مبينا ان “قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة”.

واضاف ملا طلال، ان “الحكومة الحالية تعزز الخطوات الناجحة للحكومات السابقة، ولديها معايير محددة للانفتاح مع الدول أهمها مصلحة الشعب العراقي”، نافيا “إلغاء الاتفاقية مع الصين”.

واشار الى ان “مصطفى الكاظمي وجّه وزارة الصحة بتهيئة المستلزمات الفنية للاستعداد لتسلم لقاح كورونا“، لافتا الى ان “مجلس الوزراء وجّه المصارف الحكومية بصرف مئة مليون دولار للشركة المنفذة لمشروع بسماية، وتم تخفيض الدفعة الأولى لمجمع بسماية من 25 بالمئة إلى 10 بالمئة،اضافة الى تخفيض نسبة الفائدة إلى النصف”.

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