2020/11/10 | 18:00 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 | 05:55 مساءً | عدد القراءات : 5

منفذ الشلامجة يعيد ارسالية مواد كيمياوية الى الجانب الإيراني لعدم اكتمال أوراقها الأصولية

أعادت هيأة المنافذ الحدودية منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة إرسالية عجلتين محملتين بمواد كيمياوية (المثانول) بحمولة(32طن و 740 كغم) ومادة (وارنيش سلر) بحمولة (36طن و920 كغم) إلى الجانب الإيراني وذلك لعدم اكتمال أوراقها الأصولية.

وتمت عملية الإعادة وفق محضر اصولي من الجهات ذات العلاقة والممثلة بالكمرك المدني وشرطة الكمارك والأمن الوطني والاستخبارات فضلاً عن ممثل مديرية المنفذ /هيأة المنافذ الحدودية.

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