الأمم المتحدة توقع اتفاقية مع فرنسا لدعم الانتخابات العراقية المقبلة

2020/11/10 | 18:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الثلاثاء، توقيع اتفاقية تمويل مع فرنسا لدعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقالت البعثة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (10 تشرين الثاني 2020)، انها "ترحب بمساهمة فرنسا بمبلغ مليون يورو لمشروع تقوده الأمم المتحدة لدعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق".

وأضاف البيان، ان "المساهمة ستساعد في نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المقبلة".

ونقل البيان عن سفير فرنسا في العراق، برونو أوبير، قوله إن "الانتخابات المقبلة فرصة للعراقيين لإسماع صوتهم وهذه المساهمة تظهر دعم فرنسا القوي والمستمر للعراق".

وتابع البيان، "وقد وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقا مع الحكومة الفرنسية نيابة عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لإدارة تمويل وإدارة المشروع، والذي وصفته الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت بأنه يعكس أهمية الاستجابة الدولية المنسقة لاحتياجات العراق الانتخابية".





وذكرت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد: "يستحق العراقيون عملية انتخابات نزيهة وشفافة - عملية تضمن سماع احتياجاتهم وتلبيتها في نهاية المطاف"، بحسب البيان.

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