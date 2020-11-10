2020/11/10 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، عن ثقته بالفوز في حال ظهور النتائج النهائية للانتخابات.

ترمب نشر تغريدة مقتضبة على تويتر، ابتدأها بالقول إنه سيحقق فوزا كبيرا بالانتخابات، عند إعلان النتائج الرسمية في الأسبوع المقبل.

وجاءت تغريدة ترمب في سياق رفضه المتواصل للإقرار بالهزيمة في الانتخابات، على الرغم من تقديم العشرات من رؤساء العالم التهاني للمرشح الفائز الديمقراطي جو بايدن بمناسبة إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب: سنفوز بالانتخابات عند إعلان النتائج الرسمية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب: سنفوز بالانتخابات عند إعلان النتائج الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).