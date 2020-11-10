نيويورك تايمز: مخاوف من شن ترمب عملية عسكرية ضد إيران

2020/11/10 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن مسؤولين في البنتاغون لا يستبعدون شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عمليات عسكرية ضد إيران أو خصوم آخرين في أيامه الأخيرة بالسلطة.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين في البنتاغون مخاوفهم من إمكانية شن ترمب عمليات عسكرية علنية أو سرية.

وكان ترمب قد أنهى خدمة وزير الدفاع مارك إسبر مُعيناً كريستوفر ميلر مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب بديلا عنه.

هذا، وقالت الصحيفة إن زملاء وزير الدفاع بالوكالة يرون أنه لا يتمتع بقدرة للرد على أي مواقف متطرفة قد تصدر من ترمب فيما يخص شن عملية عسكرية.

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