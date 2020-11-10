شواني والاعرجي يبحثان الأوضاع في المناطق المتنازع عليها

2020/11/10 | 18:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش خالد شواني وزير الاقليم لشؤون العلاقات مع الحكومة الاتحادية مع قاسم الاعرجي مستشار الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، العلاقات بين حكومتي الاتحادية واقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال لقاء بين خالد شواني وزير الاقليم لشؤون العلاقات مع الحكومة الاتحادية وقاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني في العاصمة الاتحادية بغداد، اذ بحث اللقاء اخر مستجدات الوضع السیاسي والعلاقة بین الحكومة الأتحادیة وحكومة أقلیم كوردستان والأوضاع في المناطق المتنازع علیه.

هذا وتم التأكید علی تمتین العلاقات و معالجة الأشكالیات القائمة وفقا للدستور و من خلال الحوار والتفاهم.

PUKmedia بغداد

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