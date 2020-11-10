2020/11/10 | 18:09 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تطمينات حكومية بشأن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
اعرب المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، عن أمله تمرير قانون الاقتراض بجلسة الأربعاء ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تطمينات حكومية بشأن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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