تطمينات حكومية بشأن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة

2020/11/10 | 18:09 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اعرب ​المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، عن أمله تمرير قانون الاقتراض بجلسة الأربعاء ...

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