الاعلان عن وضع اللمسات الأخيرة لقانون مهم في العراق

2020/11/10 | 18:09 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



ناقشت اللجنة القانونية وضع اللمسات الأخيرة لمقترح قانون محاكمة جرائم داعش.

وذك...

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