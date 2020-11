2020/11/10 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم “If the only tool you have is a hammer, everything looks like a nail.”صحراء زمنية تمتد وتمتد على مرمى البصر وصدى مكبر الصوت يأتيك من السماء لا تغرز رأسك في الرمال حاول أن تعرف كيف تقاوم قانون الجاذبية والغبار ورياح القبلي والإعصار لا تخفي رأسك في الرمال لا تندحر لا تستسلم للإنهيار قواقع الأفول تعلن انبثاق النهار وبداية الصحوة وتلاشي فصول النواح والذبول وربما إنحدار القوقعة على رصيف الجماجم عن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسامير والعودة المضنية - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسامير والعودة المضنية - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).