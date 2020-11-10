بغداد: المسلحون يستهدفون منزل مدير الرقابة والتدقيق المالي بقنبلة!

2020/11/10 | 18:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

افاد مصدر امني، بتعرض منزل مسؤول في وزارة المالية الى استهدف بقنبلة يدوية في بغداد.



وذكر المصدر في حديث لـ "ناس" (10 تشرين الثاني 2020)، ان "مجهولين استهدفوا منزل مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي في وزارة المالية، في وقت متأخر من مساء امس، بواسطة قنبلة يدوية".

واضاف ان "دوريات الشرطة هرعت الى مكان الحادث وفتحت تحقيق"، مؤكداً ان "الحادث تسبب بخسائر مادية دون وقوع اصابات بشرية".

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