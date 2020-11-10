رئيس وزراء إثيوبيا: نهاية النزاع في تيغراي باتت قريبة المنال

2020/11/10 | 18:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبيي أحمد، الثلاثاء، أن انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي بشمال البلاد بات "قريب المنال"، فيما دعا الاتحاد الإفريقي إلى وقف فوري للقتال.

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