درجال يستحصل موافقة مجلس الوزراء لتوزيع قطع اراضي للابطال والرواد

2020/11/10 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

اكد مدير عام دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب أحمد عودة زامل أن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال إستحصل رسمياً موافقة مجلس الوزراء وأمانة بغداد على تخصيص قطع أراضي الأبطال والرواد في بغداد، فضلاً عن محافظات العراق كافة.

وقال زامل في بيان تلقته (بغداد اليوم) :" وتضمنتت الموافقة على أن يتم تثمين قطعة الأرض وتدفع كقسط لشقق حديثة في مجمع بسماية للراغبين في محافظة بغداد".

وأوضح أنه:" سيتم تقييم قيمة الأرض المادية وإعتبارها كدفعة مقدمة لشقق بسماية، فضلاً عن تخفيض الدفعة المقدمة إلى ١٠٪ وتخفيض نسبة الفائدة إلى ٢٪"، مشيراً إلى أن:" الوزارة ستكثف إجراءات العمل المعتمدة بهذا الشأن بالسرعة القصوى لكي يتسلم الرياضيون الأبطال والرواد مستحقاتهم".

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