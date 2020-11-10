أمانة بغداد تلزم اصحاب المطاعم بعمل قانصات الدهون

2020/11/10 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادالزمت امانة بغداد اصحاب المطاعم بمنطقتي الكرادة والزعفرانية، بعمل قانصات للدهون مع فرض غرامات بحق المخالفين.

وذكرت الامانة، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، ان " بلدية الكرادة وجهت انذارات نهائية بحق اصحاب المطاعم ومحال واكشاك بيع الاكلات السريعة والمقبلات لعمل قانصات للدهون وفرض غرامات مالية بحق المخالفين لحين تنفيذهم تلك القانصات ".

واضاف ان "هذا الاجراء اتخذ للحفاظ على مشبكات التصريف من مخلفات المطاعم التي تسبب مشكلات كبيرة بخطوط التصريف ، داعية المواطنين للتعاون معها والالتزام بالتعليمات التي تخدم الصالح العام".

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