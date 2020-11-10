ملا طلال يعلن خبرا سارا بشان صرف رواتب الموظفين

2020/11/10 | 18:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق بإسم رئيس مجلس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، أن قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة بتوقيتاتها....

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