2020/11/10 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على 4 شخصيات و6 جهات ايرانية

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