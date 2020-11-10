أمانة بغداد تصدر توجيها الى اصحاب المطاعم

2020/11/10 | 18:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت امانة بغداد، الثلاثاء، توجيها الى اصحاب المطاعم في منطقتي الزعفرانية والكرادة، فيما توعدت المخالفين بغرامات مالية.وقالت الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه انها “بلدية الكرادة وجهت انذارات نهائية بحق اصحاب المطاعم ومحال واكشاك بيع الاكلات السريعة والمقبلات في منطقتي الزعفرانية والكرادة بعمل قانصات للدهون وفرض غرامات مالية بحق …

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