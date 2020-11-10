امانة بغداد تلزم اصحاب المطاعم بعمل قانصات الدهون

2020/11/10 | 18:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} الزمت امانة بغداد اصحاب المطاعم بمنطقتي الكرادة والزعفرانية بعمل قانصات للدهون مع فرض غرامات بحق المخالفين .

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