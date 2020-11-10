منفذ شلامجة يعيد ارسالية مواد كيمياوية الى بلد المنشأ

2020/11/10 | 18:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعاد منفذ شلامجة الحدودي في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، ارسالية مواد كيمياوية الى الجانب الايراني لعدم اكتمال اوراقها الاصولية.

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