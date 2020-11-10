العراق يسجل 3577 إصابة و52 حالة وفاة جديدة بـ

2020/11/10 | 18:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح مجمل الإصابات داخل الدولة 505310 حالة.وسجلت "الصحة" أيضا 52 حالة وفاة جديدة، اليوم الثلاثاء، بحسب تقريرها اليومي، لترتفع الوفيات إلى 11432 حالة وفاة.وتم …

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