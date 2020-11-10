الهبوط يغلب على الأسهم الأمريكية بالمستهل بفعل قطاع التكنولوجيا

2020/11/10 | 18:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في جلسة اليوم الثلاثاء، بفعل خسائر قطاع التكنولوجيا، في حين ارتفع "داو جونز" وحيداً بأكثر من 150 نقطة.

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