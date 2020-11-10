الكعبي: على جميع السلطات دعم استقلالية القضاء العراقي

2020/11/10 | 18:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ كركوك: 650 مشروعاً قيد الإنجاز

أكد محافظ كركوك راكان الجبوري، اليوم الثلاثاء، حاجة المحافظة لأكثر من 150 مليون دولار لغلق ملف النازحين، كاشفاً عن وجود 138 قرية مهدمة بشكل تام.

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