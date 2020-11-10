2020/11/10 | 18:31 - المصدر: عين العراق

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الخدمات البرلمانية: المكاسب الانتخابية تعطل قانون معالجة العشوائيات

أكدت لجنة الخدمات في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، ان المكاسب الانتخابية لبعض القوى السياسية، هي من تعطل قانون معالجة العشوائيات.

وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "البرلمان العراقي، منذ سنين، يحاول تشريع قانون معالجة العشوائيات، لكنه يخفق في ذلك بسبب وجود ارادة سياسية تمنع تشريع هكذا قانون مهم ويخدم المواطن بالدرجة الاولى".

وبين البخاتي ان "هناك قوى سياسية، تستغل ملف العشوائيات، لاغراض سياسية وانتخابية، مع كل موسم انتخابات محلية او برلمانية، ولهذا هي لا تريد حسم هذا القانون، حتى يبقى هذا الملف لكسب اصوات بعض المواطنين، يسكنون العشوائيات، مقابل وعود، لا تنفذ، ولهذا القانون معطل بسبب قوى نريد الحصول على مكاسب انتخابية ليس الا".

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