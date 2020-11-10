ملا طلال: تطلق الرواتب بعد يوم من تمرير قانون العجز المالي

2020/11/10 | 18:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قال أحمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ان بتصويت البرلمان غدا الاربعاء على قانون العجز المالي ستبدأ الحكومة يوم الخميس بإطلاق رواتب الموظفين، موضحا انه يؤمن أيضا رواتب الأشهر المقبلة بتوقيتاتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لملا طلال تابعه "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (10 تشرين الثاني 2020)، أوضح فيه إن "سبب تأخر الرواتب، ليس هذه الحكومة ولا إجراءاتها بقدر ما هو تراكمات سنوات وأداء اقتصادي وسياسي سيئين، وكان هناك اجتماع مهم يوم أمس بين الكاظمي والوزراء المختصين وكذلك اللجنة المالية رئاسة وأعضاء، وكان اجتماعا مسؤولا أتى بثماره، حيث تم الاتفاق على تمرير قانون العجز المالي".

وأضاف، أننا "كنا نتطلع إلى أن يتم تمرير القانون يوم الخميس، لكن يبدو أن مجلس النواب حريص على تقديم هذا الموعد، ليوم غد، لذلك نأمل أن يتم التصويت غدا لتبدأ الحكومة يوم الخميس إطلاق رواتب الموظفين، وهذا يؤمن أيضا رواتب الأشهر المقبلة بتوقيتاتها".

وتابع ملا طلال "أنفي نفيا قاطعا أي إلغاء للاتفاق مع الصين، وهذه الحكومة لا تمحو خطوات ناجحة اتخذتها حكومات سابقة، بالعكس الخطوات الناجحة لحكومات سابقة تبني عليها وتعززها، وقد تقوم بإصلاح خطوات غير ناجحة، فالاتفاق ساري المفعول والصندوق الذي خصص لجمع الأموال اللازمة من أجل إنشاء مشاريع وإنجاز مشاريع مع الجانب الصيني مازال مفتوحا والأموال تتدفق لهذا الصندوق، وأولى ثماره، موضوع الألف مدرسة، وهو جزء من الاتفاق الصين".

وزاد، أن "هذه الحكومة لديها معايير محددة للانفتاح سواء الاقتصادي أو غيره مع الدول، وأهمها مصلحة الشعب العراقي، وانطلاقا من هذه المصلحة، انطلقت هذه الحكومة تجاه مصر وجاء الوفد المصري ووقعت مذكرات تفاهم مع الجانب المصري في اتفاقات عدة، وتحت المعيار نفسه المجلس التنسيقي العراقي السعودي قام باجتماعات مكثفة، من يحاول تشويه هذه الاتفاقات وإحراج الحكومة، الحكومة لا تلتفت له".

وبين ملا طلال، أن "الكاظمي وجه وزارة الصحة بتهيئة المستلزمات الفنية كافة للاستعداد لتسلم لقاح كورونا".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، جدول اعمال جلسة البرلمان رقم (21) المقررة يوم غد الاربعاء، 11 تشرين الثاني الجاري، حيث تضمن جدول الاعمال 4 فقرات.

وبحسب الجدول الذي اطلع عليه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، (10 تشرين الثاني 2020)، فقد تضمن: التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، والتصويت على مشروع قانون كلية القوة الجوية، واستمرار مناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات، ومناقشات عامة.

ولفت إلى ان جلسة مجلس النواب تبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا.

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