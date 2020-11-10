لإحتواء كورونا... لبنان تعلن اغلاقا عاما ​لمدة 15 يوما

2020/11/10 | 18:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مجلس الدفاع الاعلى برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، الإغلاق العام بدءا من 14 تشرين الثاني وحتى 30 منه باستثناء المطار وبعض القطاعات، بهدف احتواء تفشي كورونا في البلاد.

وذكر المجلس في بيان بعد اجتماع في القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم (10 تشرين الثاني 2020)، ان "الإقفال يهدف إلى إبطاء التفشي الخطير للفيروس، ولتدعيم الطاقم والجهاز الطبي".

وكان الرئيس اللبناني شدد في مستهل الاجتماع على أن "الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا أصبح خطيرا جدا، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين".

واوضح عون أنه "للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس في آخر تقريرها اليومي أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 95355 حالة، بينما وصل عدد الوفيات جراء الوباء إلى 732.

ا.ح

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