سيول تتسبب بجرف جسر وغرق منازل في الرطبة

2020/11/10 | 18:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..

أعلن قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي، الثلاثاء، جرف جسر الموظفين غربي الانبار نتيجة السيول.

وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “السيول القادمة من الاراضي السعودية والاردنية باتجاه وادي حوران بقضاء الرطبة غربي الانبار، تسببت بجرف جسر الموظفين فضلا عن غرق عدد من المنازل دون وقوع اي اصابات بشرية “.

واضاف ان “كميات كبيرة من مياه الامطار القادمة من الاردن والسعودية تدفقت باتجاه المناطق الغربية للمحافظة تسببت ايضا بارتفاع مناسيب المياه في سد حوران الى مستويات عالية”.

وأشار الى أن “حكومة الرطبة المحلية استنفرت كافة دوائرها الخدمية لمعالجة الاضرار الناجمة جراء السيول القادمة من الدول المجاورة والامطار التي شهدتها المناطق الغربية”، مؤكدا ان ” الطاقة الاستيعابية لسد حوران نحو 5 ملايين متر مكعب “.

يذكر ان وادي حوران شهد العام الماضي ارتفاع مناسيبه بشكل غير مألوف للمرة الاولى منذ 50 عام .



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