القصة الأصلية لصحيح البخاري - سامح عسكر

2020/11/10 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر تكلمنا كثيرا عن الصحيح وعلقنا على أحاديثه ولن نعيد الكلام في ما مضى، لكن هنا أطرح على حضراتكم معلومات جديدة إذا وُضِعَت مع القديم تساعد الباحثين في تكوين (صورة كاملة) في الذهن عن ما حدث قديما وكيف تشكل هذا الكتاب ليُصبِح عقيدة أمة..أولا: البخاري ثبت تاريخيا إنه ولد ومات في أوزبكستان، وهذه الدولة قديما كانت تتحدث "لغة خوارزمية" انقرضت منذ القرن العاشر الميلادي، كانت تكتب قديما بالحرف الآرام ......





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