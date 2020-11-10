2020/11/10 | 18:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تحدث الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد المعار إلى يوفنتوس، عن طريقة مغادرته "للروخي بلانكوس" واختياره للسيدة العجوز، وعلاقته بالنجم كريستيانو رونالدو، وغير ذلك من محاور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موراتا يكشف علاقته برونالدو وريال مدريد ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موراتا يكشف علاقته برونالدو وريال مدريد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).